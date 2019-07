Il sequestro dei profili Facebook e Twitter riconducibili al leader della Lega, Matteo Salvini, e di altri social “propalanti messaggi d’odio”. E’ quanto chiederà l’avvocato Alessandro Gamberini, difensore della comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, nella denuncia che verrà presentata domani alla procura di Roma.

Carola Rackete chiederà il sequestro della pagina FB di Salvini

Sarà depositata domani presso la procura di Roma la denuncia per diffamazione e istigazione a delinquere contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, da parte della capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete. Il suo legale, l’avvocato Alessandro Gamberini, è in attesa della firma in originale della donna, elemento necessario per depositare l’atto. Lei, intanto, ha definito come “assolutamente corretta” la propria decisione di violare il blocco del porto di Lampedusa. Era fondata, ha detto alla Zdf, “sui rapporti dei medici di bordo riguardo lo stato di salute dei migranti e su quanto riferito dai membri dell’equipaggio, a contatto costante con loro”. Sulla nave, ha proseguito, la situazione era “tanto deteriorata da non poter più garantire la sicurezza delle persone a bordo” e rendere necessario l’ingresso nel porto di Lampedusa. In ogni caso, conclude, “salvare vite umane è molto più importante di subire un procedimento penale”.

“Il deposito dell’esposto alla Procura di Roma contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, avverrà non prima di domani, siamo in attesa della firma in originale di Carola Rackete”. E’ quanto afferma all’ANSA l’avvocato Alessandro Gamberini in relazione alla denuncia in cui si ipotizzano i reati di istigazione a delinquere e diffamazione nei confronti del numero uno del Viminale, per i giudizi espressi nelle vicenda della Sea Watch. Salvini risponde così, su Facebook ovviamente: “La comunista tedesca, quella che ha speronato la motovedetta della Guardia di Finanza, ha chiesto alla Procura di chiudere le mie pagine Facebook e Twitter. Non c’è limite al ridicolo. Quindi posso usare solo Instagram??? 🤣”

