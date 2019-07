Carola Rackete spiega chi è e perché Salvini non può salire sulla Sea Watch

Dopo il caso delle interviste a Virginia Piccolillo del Corriere della Sera smentite, Carola Rackete rilascia un’intervista a Fabio Tonacci su Repubblica e sfata molte delle fregnacce messe in giro da Matteo Salvini e dalla banda della propaganda a carico nostro che lavora al ministero dell’Interno:

Sa cosa dice Matteo Salvini di lei? Che è una sbruffoncella comunista, criminale e pirata.

«Non mi sorprende, l’ho querelato per questo. E l’ho denunciato per istigazione a delinquere. I sovranisti sono tutti uguali: distorcono i fatti e li trasformano in opinioni. Le loro opinioni».

Dice anche che lei è ricca e figlia di papà.

«Bugie. Mio padre è in pensione e lavorava in una compagnia che produce giubbotti antiproiettile. Mia madre fa parte di una piccola Ong legata alla Chiesa, si occupa dei detenuti e viene regolarmente insultata per questo. Quando ero teenager dovevo lavorare se volevo andare in vacanza».

Farebbe salire sulla Sea-Watch il ministro italiano? Magari cambia idea su di voi.

«Non possiamo».

Perché?

«Abbiamo una regola molto rigida: niente razzisti a bordo».