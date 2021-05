Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati per sfruttamento del lavoro irregolare

Una brutta vicenda, finita in Procura e in Tribunale. La coppia dello spettacolo (e nella vita) composta da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è stata denunciata dai domestici che si occupavano di curare e gestire la loro villa di Formello, a Nord di Roma. Si parla di sfruttamento del lavoro e di una denuncia per violenza privata. Una storia che, ora, è finita sotto l’attenzione della magistratura che dovrà verificare le prove (audio e video) fornite dai denuncianti e decidere se e come procedere.

Carmen Russo ed Enzo Paolo turchi denunciati dai loro domestici

“Avevano messo un annuncio, ci siamo trasferiti apposta. Tante promesse ma non ci hanno mai messo in regola – hanno detto i due (marito e moglie) che hanno lavorato per mesi alle dipendenze di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi -. Ci pagavano 500 euro a testa per 10 ore di lavoro, senza ferie, permessi e malattia. Quando ci siamo impuntati Turchi ci ha minacciati e cacciati dalla villa di Formello”. Si parla, dunque, di un compenso da circa 2 euro e 20 centesimi per ogni ora di lavoro. Il tutto con una disponibilità sette giorni su sette, 24 ore al giorno. E senza essere regolarizzati (quindi senza alcun trattamento di previdenza sociale e garanzie lavorative), con pagamenti in contanti e senza busta paga.

Ovviamente si tratta di una denuncia. Ora i fatti dovranno essere valutati dalla Procura. Dal canto loro, la famiglia Russo-Turchi prova a difendersi. La showgirl ha spiegato che, secondo lei, si tratta di una ricerca di notorietà. Ma non ha la certezza sull’effettiva messa in regola dei due lavoratori: “Adesso questo non lo so perché se ne occupava il nostro commercialista, ma era tutto regolare. Io non sono al corrente di nulla, non abbiamo avuto nessuna comunicazione tra l’altro. Ma sa cosa? Pensando di avere a che fare con dei personaggi cercano di caricare la situazione, tutto lì”.

