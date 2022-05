Il saluto di Carlo Verdone a Richard Benson: “Metti il distorsore anche in cielo”

Tra i commenti di cordoglio per la morte di Richard Benson spunta quello di Carlo Verdone, al quale il musicista era molto legato, al punto da recitare in un suo film. “Mi hanno comunicato in questo momento – ha scritto in un post su Facebook l’attore – che Richard Benson, chitarrista, conduttore televisivo e radiofonico, e con me attore (Maledetto il Giorno che ti ho Incontrato) ci ha lasciato oggi. Rimasi folgorato quando lo vidi parlare di grandi chitarristi e gruppi a me sconosciuti in una emittente televisiva romana, “TVA 40”. Era stravagante, un po’ folle ma decisamente un personaggio da tenere presente per un film. E così gli offrii il ruolo di un conduttore adrenalinico in un programma dal titolo “Jukebox all’Idrogeno” in Maledetto il Giorno… Fu fantastico. Professionale e meticoloso. La bellezza di quegli anni in televisioni minori era trovare personaggi eccessivi, strani, folli. Veniva fuori una Roma a noi sconosciuta dove si inventavano modi di dire, si creavano incredibili look, si sdoganava il proibito. Era sempre la periferia ad inventare. Perché la borghesia non ha mai inventato nulla. Massimo Marino, Alberto Marozzi, I Falchi della Notte erano il simbolo di una Roma moderna, futurista e trasgressiva. Metti il distorsore in cielo, Richard!”.



Benson comparve nel film del 1992 facendo un cameo in cui interpretava se stesso nella fittizia trasmissione Juke-box all’idrogeno, disquisendo con lo stesso Verdone su Jimi Hendrix. Non è stata la sua unica apparizione sul grande schermo: ha partecipato anche a L’inceneritore, con la regia di Pierfrancesco Boscaro degli Ambrosi. Il musicista è morto oggi all’età di 67 anni. A darne notizia la sua pagina Facebook ufficiale con queste parole: “Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: “Se muoio, muoio felice'”.

(immagine di copertina: post Facebook Carlo Verdone)