È morto Richard Benson: il chirarrista aveva 67 anni. A dare l’annuncio è stata la pagina Facebook ufficiale. Questo il messaggio che annuncia la dipartita di Richard Benson:

Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: “Se muoio, muoio felice”.

Chi era Richard Benson? Per inquadrare il personaggio basti pensare che perfino Wikipedia recita riguardo alle sue origini: “Sui dati anagrafici di Richard Benson è aleggiata incertezza per lungo tempo, in quanto l’unica prova a sostegno delle sue origini anglosassoni e della sua data di nascita sarebbe il suo passaporto,il quale testimonia che sarebbe nato a Woking (vicino a Londra), con il nome Richard Philip Henry John Benson. Il documento è comparso per la prima volta sul sito Richard Warriors, che oltre a non essere il suo sito ufficiale, è caratterizzato da toni e intenti puramente goliardici”.

È morto Richard Benson: addio al chitarrista diventato un mito

“Proprio per questo – si legge sulle origini di Richard Benson – per diversi anni è circolata una diceria secondo la quale il chitarrista avrebbe avuto origini italiane e che il suo nome reale sarebbe stato Riccardo Benzoni (nome con il quale viene spesso apostrofato dal pubblico durante le sue apparizioni pubbliche). Tuttavia, non è mai stata trovata alcuna prova a sostegno di questa teoria”. Insomma certezze poche e invece molta leggenda. Di sicuro invece è quello che Richard Benson ha rappresentato per tanti: un meme vivente. Come non ricordare una delle sue esibizioni condita dalla frase “Io volevo un pollo?”

Il suo esordio musicale è nella scena del rock progressivo italiano con il gruppo “Buon vecchio Charlie”, nel 1971. Successivamente Benson entra nello staff della trasmissione radiofonica Per voi giovani ideata da Renzo Arbore, in cui conduce uno spazio dal nome “Novità 33 Giri”. Tra il 1978 e il 1979 conduce sulla rete televisiva TVA 40 la trasmissione Scala A interno 5 e poi, tra gli inizi degli anni ottanta e metà degli anni novanta, Ottava nota, in cui Benson presenta le novità discografiche del tempo, in particolar modo hard rock e heavy metal ma anche jazz, funk, blues, fusion e rock italiano. La sua cultura musicale lo porta nel 1990 a condurre su Radio Rock sei puntate dedicate in modo specifico alle chitarre e alle relative tecniche. Il 15 settembre 2000 è vittima di un incidente, una caduta dal Ponte Sisto di Roma a seguito della quale si frattura una gamba. Nel novembre 2016 aveva chiesto pubblicamente aiuto ai fan, raccontando di essere affetto da problemi cardiocircolatori e di trovarsi in condizioni economiche precarie.