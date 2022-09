Carlo III è stato ufficialmente proclamato re

Alle ore 10 di Londra, le 11 in Italia, Carlo III è stato formalmente proclamato nuovo re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. La cerimonia ufficiale si è tenuta al palazzo di St. James, una delle principali residenze reali nonché la più antica. La cerimonia di proclamazione di re Carlo III è stata tramessa per la prima volta nella storia della monarchia britannica in televisione e in streaming.

La proclamazione di Carlo III

Durante la cerimonia di proclamazione, Carlo III ha fatto una dichiarazione personale sulla morte della regina. Il re l’ha poi commemorata, ha affermato la propria fedeltà alle leggi e ha espresso la speranza di ottenere il sostegno della nazione. «Combatterò per seguire l’esempio di mia madre», ha detto. Tra i presenti alla cerimonia c’erano Camilla, moglie di Carlo da 17 anni che ora ha il titolo di regina consorte, e uno dei figli del re, William, ora primo in linea di successione che ha ereditato il vecchio titolo del padre di principe di Galles.

Per l’incoronazione vera e propria bisognerà ancora aspettare. La cerimonia di proclamazione del nuovo re è infatti una cosa diversa rispetto all’incoronazione. Tra la morte del re Giorgio VI, padre della regina Elisabetta II, e l’incoronazione della regina passarono 16 mesi, per esempio. L’incoronazione è anche una cerimonia religiosa che si tiene nell’abbazia di Westminster e viene condotta dall’arcivescovo di Canterbury. L’organizzazione della cerimonia richiede tempo e i preparativi iniziano dopo la fine del periodo di lutto dovuto alla morte del precedente sovrano. La proclamazione è invece la semplice dichiarazione formale da parte dell’erede di quanto avviene in modo automatico alla morte del sovrano regnante, cioè appunto la successione del figlio primogenito, in questo caso Carlo III.

L’incoronazione ufficiale di Carlo III non avverrà prima dei funerali di Stato della regina Elisabetta II che probabilmente si terranno il 19 settembre prossimo.