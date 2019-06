Carlo Gallarati: il commissario alla maturità dei tweet razzisti è stato rimosso

Il professor Carlo Gallarati, ingegnere di Broni che per 35 anni ha insegnato al tecnico “Volta” di Pavia, in pensione da due anni, tra una settimana avrebbe dovuto fare il presidente di commissione alla Maturità nello scientifico Copernico, storico liceo cittadino. Ma i suoi tweet razzisti hanno portato alla sua rimozione. Gallarati doveva presiedere la commissione in due quinte, sezioni I ed L. Nella prima, su 18 studenti, solo 5 hanno genitori nati in Italia. Nella seconda i figli di migranti sono 3 su 19. Dodici le nazionalità tra i banchi, fusi orari al completo, alcuni ragazzi neri. Rimarrà invece a casa, come racconta oggi Repubblica:

Dopo la segnalazione all’ufficio scolastico provinciale, il presidente di commissione ieri è stato rimosso e sostituito. A deciderlo la dirigente Letizia Affatato al telefono con il ministro dell’Istruzione Bussetti, pressato dall’indignazione montante: «Dichiarazioni intollerabili — dice — e inconciliabili con il ruolo di insegnante e commissario. La situazione avrebbe impedito uno svolgimento sereno dell’esame». Per una volta, sono stati gli studenti a dare una lezione a chi avrebbe dovuto giudicarli. «Ne abbiamo oltre mille — dice il vicepreside Massimo Chiodi — Su razzismo e omofobia sono molto sensibili. In quinta I, per trasmettere il loro affetto ai compagni figli di migranti, hanno dipinto un murale con la luna e le stelle che illuminano il mare, sfidato dai genitori per dare loro un futuro».

Prodigio doppio. Il no degli studenti ha scovato anche il punto debole delle nomine ministeriali: dominate da un algoritmo tecnologicamente estraneo a considerazioni di civiltà. «Se questo è un commissario — commenta la senatrice a vita Liliana Segre — figuriamoci. Il mio ddl contro l’hate speech è la risposta a un clima intollerabile». Gallarati si è definito «stupito». «Su Twitter — ha detto alla Provincia Pavese — scrivo da libero cittadino, non da prof. Se poi vedo un negretto che pedala fischiettando sto attento, ma rischia di suo e non può lamentarsi. Parlo le lingue, con gli stranieri per anni alle serali non ho mai avuto problemi. Sono un bravo docente, volete farmi passare per razzista». Da ieri ha chiuso il profilo agli estranei. La scuola invece, grazie ai ragazzi, ha chiuso la porta a lui.

