Il carabiniere che balla sul tavolo a Natale in spregio delle norme anti Covid | VIDEO

Avrebbe dovuto essere tra i controllori che verificano che le normative anti-Covid vengano rispettate, invece era lui in prima persona a violarle. Un carabiniere, tradito da un video postato sui social, è stato ripreso mentre ballava su un tavolo insieme ad alcuni amici, tutti ammassati e senza mascherina, in un bar nel centro di Mistretta, vicino Messina.



Il carabiniere che balla sul tavolo violando le norme anti Covid

Le scene risalgono al giorno di Natale: il giovane militare era libero dal servizio, ma si è ritrovato nel bel mezzo di un assembramento di persone “spontaneo e non organizzato”, come afferma Vito Di Gregorio, papà del proprietario del bar del paese. L’uomo ha prestato servizio per 27 anni nell’Arma dei Carabinieri, si è detto “dispiaciuto per quanto successo”. “I ragazzi – ha aggiunto – hanno voglia di uscire e di divertirsi, non vanno colpevolizzati per partito preso”. Nonostante questo, però, “i tre avventori saliti sul tavolo sono stati invitati ad accomodarsi fuori dal locale”.

Secondo quanto riferito al Quotidiano di Sicilia da Liborio Testa, comandante della Polizia Municipale del Comune, “i controlli spettano ai Carabinieri, soprattutto nei giorni festivi”. “Noi (Polizia municipale, ndr) non possiamo fare alcun servizio festivo in quanto da anni non abbiamo contrattazione”. La domanda resta quindi sempre la stessa: chi controlla i controllori?

(foto da: screenshot video Youtube Nebrodi News)