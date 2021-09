E’ in stallo il quesito referendario sulla cannabis, il governo centrale in attesa delle firme raccolte dai comuni

La facilità con cui il Paese ha scelto è stata quasi disarmante. E’ forse per questo che la politica ci ha messo del suo per fare si che il popolo non vedesse rispettata la propria volontà, espressa per la prima volta in maniera completamente digitale. Davanti il Parlamento ha preso vita una mobilitazione non violenta per chiedere ai comuni di trasferire al governo centrale i registri con le firme raccolte, l’ostacolo che al momento blocca la formalizzazione del quesito referendario.

“Aderisco convintamente alla mobilitazione nonviolenta di sciopero della fame e oggi sarò al presidio ‘Giù le mani dal referendum!’ che si terrà davanti a Montecitorio”, commenta Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani. “Come Radicali, tra i promotori del referendum cannabis, chiediamo rispetto per i diritti democratici di oltre mezzo milione di cittadini che hanno firmato per il referendum e che ora rischiano di vederlo sfumare a causa della difficoltà dei comuni di inviare i certificati elettorali nei termini di legge”.

Cannabis, referendum ostaggio della burocrazia: presidio a oltranza davanti il Parlamento

Bravo @Antonio_Decaro! Resta comunque indispensabile la proroga come per gli altri referendum al 31/10. Continua il nostro digiuno, stasera alle 18 ci sarà la manifestazione a Montecitorio per chiedere al governo di non discriminare il referendum Cannabis. #GiùLeManiDalReferendum https://t.co/NPPveipwOl — Riccardo Magi (@riccardomagi) September 28, 2021

La protesta è cominciata intorno alle 18 di oggi e non si placherà fin quando non saranno consegnati i registri. Sarebbe interessante sul tema interrogare il Ministro della Pubblica amministrazione che da tempo parla di digitalizzazione della Pa. Processo al momento non ancora cominciato.

Rischio SABOTAGGIO del #referendumcannabis: i Comuni ci hanno inviato i certificati di 1/4 dei firmatari, nonostante gli obblighi. Dunque se il Governo #Draghi non proroga i termini, lo Stato potrebbe cancellare il referendum a causa di illegalità..dello Stato stesso. #Cartabia — Marco Cappato (@marcocappato) September 24, 2021

Negli scorsi giorni Marco Cappato aveva gridato al complotto, chiedendo un intervento al governo. Ora ci si aspetta una forte inversione di rotta per evitare che la voce del paese non sia ascoltata in maniera così evidente.