La tragica fine del ladro di merendine: il disoccupato che muore dissanguato per il furto al distributore

Il corpo del 33enne è stato trovato, il giorno dopo, in una pozza di sangue all’interno del liceo “Sciascia”

Si era introdotto, nella notte, all’interno del liceo Scientifico “Leonardo Sciascia” di Canicattì. Si era avvicinato a quel distributore di snack dolci e salati a disposizione del personale scolastico e degli studenti. Probabilmente nel tentativo di rubare le monete contenute all’interno di quella macchina-frigorifero, l’uomo – un 33enne del posto, disoccupato – si è ferito gravemente. Nel giro di pochi istanti ha perso molto sangue, fino alla sua morte. Il suo corpo senza vita, infatti, è stato trovato all’interno della struttura, a pochi metri da quella “macchinetta”.

Canicattì, muore dissanguato dopo un furto al distributore di merendine

Non è ancora chiaro se il ferimento (quel taglio profondo, probabilmente a un braccio) sia avvenuto nel tentativo di infrangere il vetro del distributore. L’uomo, infatti, potrebbe essersi provocato quella ferita fatale nel tentativo di accedere all’interno delle mura del liceo Scientifico “Sciascia” di Canicattì, presumibilmente tagliandosi con il vetro di una finestra mandata in pezzi per provare ad accedere.

Sta di fatto che il suo corpo senza vita e in una pozza di sangue è stato rinvenuto lunedì mattina dal personale scolastico. Ma l’ipotesi più probabile, secondo gli inquirenti, è quella della lacerazione avvenuta nel tentativo di saccheggiare le monete all’interno del distributore si snack.La Procura di Agrigento, che ha competenza sul caso, ha deciso di disporre gli esami autoptici sul corpo del 33enne di Canicattì. Da lì si potrà sapere, con certezza, l’orario della morte e la distanza temporale tra il ferimento e il decesso.

E nella città siciliana, nel corso degli ultimi mesi, sono cresciuti i furti di questo tipo. Soprattutto all’interno delle scuole, infatti, sono diversi gli episodi simili. Nessuno di questi, però, si era concluso con una tragedia e con la morte di un uomo disoccupato che aveva cercato di racimolare qualche spicciolo da quei distributori di snack nel cuore della notte.