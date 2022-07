Il Partito democratico sa che se gioca bene le sue carte può arrivare davanti a Fratelli d’Italia, risultare il partito preferito dagli italiani e far pesare il primato di fronte alla volontà della coalizione di centrodestra di governare il Paese. Per farlo sta giocando una partita a scacchi sul filo degli equilibri tra nuove alleanze al centro e la necessità di non snaturare la propria agenda per non perdere il proprio elettorato. Tra i passaggi più importanti in vista delle elezioni del 25 settembre c’è il listone che Enrico Letta si prepara a fare con Roberto Speranza e compagni, nella speranza di attrarre anche un elettorato più giovane. Su tutti il nome di Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, figura capace di far presa sui più giovani e divenuta ormai icona dei diritti.

Da Elly Schlein a Carofiglio: tutte le candidature eccellenti (e quelli che non correranno)

Nella Agorà democratiche il segretario del Pd ha anche coinvolto Gianrico Carofiglio, l’ex magistrato-scrittore che potrebbe accettare di scendere in campo nonostante preferisca evitare di passare per le urne. Sul tavolo anche il nome dell’economista Carlo Cottarelli, che però al momento dovrebbe aver declinato l’offerta. Annamaria Furlan, ex segretaria della Cisl, ha già dato la sua disponibilità. Fuori dalla partita invece – come annunciato da tempo – Pierluigi Bersani. Non ci sarà neanche Andrea Riccardi, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio ed ex ministro per l’Integrazione. Letta ha tentato anche di intercettare Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma che aveva lanciato l’idea di una “lista civica nazionale”: rumors lo volevano pronto a entrare in “Insieme con il Futuro” di Luigi Di Maio, ma lui stesso li ha smentiti a Next. Nel Pd anche il segretario napoletano Marco Sarracino e Silvia Roggiani, la coordinatrice dei 100mila volontari per la campagna elettorale. Al di fuori del campo dem spicca invece l’indiscrezione del Messaggero, che vedrebbe Alessandro Orsini pronto a candidarsi con il Movimento 5 Stelle.