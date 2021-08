Maria Andrejczyk è una campionessa vera, a lei che a Tokyo ha vinto la medaglia d’argento sarà riconosciuta la qualità d’atleta d’oro. E tanto basta. Andrejczyk, a beneficio di chi non la conoscesse bene, è una lanciatrice polacca che in questi giorni si è distinta per un gesto di grande umanità. Come noto per chi si allena tutta la vita, portare a casa la medaglia ai giochi olimpici è il coronamento degli sforzi di una vita. Tanto più se nella tua storia da atleta hai dovuto superare alcuni ostacoli, sportivi e non, che tante volte ti hanno fatto pensare di gettare la spugna.

Campionessa due volte: vince una medaglia olimpica e la mette all’asta per aiutare un bambino malato. Nella sua storia una malattia e alcuni infortuni

Maria Andrejczyk, Polish silver medalist in Olympics javelin throw, who is also a devout Catholic, has announced her decision to sell the medal in auction to raise money for the heart surgery of Polish boy, who is undergoing treatment in the United States. pic.twitter.com/7H6mpB0X0u — Sachin Jose (@Sachinettiyil) August 14, 2021

Dopo il successo in Gippone, il secondo posto conquistato rimanendo alle spalle della cinese Liu Shiying, Andrejczyk ha deciso di mettere in vendita la sua medaglia. Perchè quesi soldi saranno destinati all’operazione di Miloszek, un bambino di soli 8 mesi che ha bisogno di un’operazione specialistica presso l’ospedale di Stanford negli Stati Uniti. “Non mi ci è voluto molto per decidere, è stata la prima raccolta fondi a cui ho partecipato e sapevo che era quella giusta. – ha fatto sapere l’atleta – Per lui metto all’asta la mia medaglia olimpica. Abbiamo anche il supporto di un altro ragazzo Kubus, che purtroppo non ce l’ha fatta: i genitori hanno deciso di inviare dei fondi raccolti per lui a Miłosz”. Grazie al contributo della giavellottista, ora il piccolo può contare su 110mila euro in più: questo il prezzo a cui è stato venduto il premio.