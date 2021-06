Camarda Fantamadi: il ragazzo maliano morto per il caldo mentre lavorava nei campi

Camarda Fantamadi è morto a 27 anni, mentre tornava a casa dopo ore di lavoro sotto al sole nei campi. Un ragazzo maliano, arrivato fino in Puglia alla ricerca di una nuova vita, e che invece quella vita l’ha persa, lavorando per pochi euro, raccogliendo frutta e verdura. L’ennesima tragedia. “Speravamo di non dover commentare più eventi così tragici, dopo la terribile estate in cui perse la vita Paola Clemente e assieme a lei altri operai agricoli, stroncati da un malore nel corso di giornate di lavoro esposti per ore al caldo torrido. Invece ogni anno eventi così tragici si ripetono, come se la vita dei lavoratori e delle lavoratrici possa valer meno del raccolto e del profitto. Una barbarie che deve finire”. E’ il commento di Pino Gesmundo e Antonio Gagliardi, rispettivamente segretari generali della Cgil Puglia e della Flai Cgil Puglia, alla morte del 27enne bracciante maliano Camarda Fantamadi, avvenuta in provincia di Brindisi, al termine di una giornata di lavoro nei campi.

“Purtroppo ci risiamo – afferma Gagliardi – scoppia il caldo e il lavoro agricolo conta le sue vittime. Solo qualche giorno fa abbiamo chiesto ai prefetti di convocare i ‘tavoli’ della rete del lavoro agricoli che, per quanto veda la Puglia tra le regioni con più adesioni, stenta a decollare. Così come ogni anno mancano azioni preventive rispetto a intermediazione e accoglienza, lasciando spazio e caporali che ormai si ingegnano con società e agenzie, dandosi una vera e propria veste imprenditoriale. Esistono strumenti e tecnologia adeguata – sottolinea – per prevedere temperature così elevate, e magari organizzare con orari diversi le giornate di raccolta, evitando le ore di punta. Senza far mancare acqua e ogni altra assistenza necessaria agli operai agricoli. Siamo stanchi di questo andazzo e senza risposte istituzionali siamo pronti a mobilitarci per reclamare le attenzioni istituzionali che i lavoratori e questo settore meritano”.

L’ordinanza del sindaco di Brindisi

Il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ha firmato un’ordinanza con cui si fa assoluto divieto di svolgere lavoro agricolo nei campi dalle ore 12 alle ore 16, da lunedì 28 giugno fino al 31 agosto, ogniqualvolta la mappa del rischio dell’Inail indicherà Rischio Alto nel territorio. “La vicenda di Camara Fantamadi, un ragazzo di 27 anni (maliano ndr) che dopo una giornata di lavoro nei campi di Brindisi, durante il ritorno in bici, è morto vittima del troppo caldo, ha colpito tutta la nostra comunità.

Molti sono i lavoratori che sono morti negli anni a causa delle condizioni proibitive nelle campagne durante la stagione estiva. Per questo – aggiunge – ho ritenuto corretto salvaguardare la salute dei lavoratori nelle giornate più calde, provvedendo ad emettere questa ordinanza. Il lavoro non può mai essere sfruttamento, deve essere rispettoso della dignità delle persone e garantire le condizioni di salute e sicurezza. Questa ordinanza, così come tanti altri sindaci stanno disponendo in questi giorni, ha lo scopo di ripristinare il diritto al lavoro e alla salute”, dichiara il sindaco Rossi.