Calenda attacca Francesco Boccia: “Un inetto, lo considero un incapace” | VIDEO

Il centrosinistra è in fermento per Roma. In attesa di delineare e capire le strategie per la corsa al Campidoglio, il candidato di Azione (nonché leader del partito) Carlo Calenda ha replicato piccato alle parole pronunciate, la scorsa settimana, da Francesco Boccia proprio sul sistema di alleanze (e primarie) del Partito Democratico. E lo ha fatto con un attacco frontale dai toni accesi. E così le frasi di Calenda contro Boccia è la sintesi di questa tensione.

Calenda contro Boccia: “Per me è un inetto, lo considero un incapace”

Ma cosa ha scatenato l’attacco di Calenda contro Boccia in diretta a Tagadà? Le parole pronunciate dall’ex Ministro per gli Affari Regionali il 24 aprile, sempre nel corso della stessa trasmissione in onda su La7: “Noi stiamo lavorando per allargare la coalizione. Letta ha detto una cosa chiara e cristallina: ‘Pd unito in una coalizione vasta e ampia di centrosinistra e noi la riuniamo con le primarie, e alleanza dove possibile con il Movimento 5 Stelle’. Questo è lo schema del Partito Democratico e se Calenda, così come altri, non condividono queste impostazioni, significa prendere atto che non ritengono l’orizzonte del centrosinistra il loro orizzonte. Fuori dal centrosinistra, vorrei ricordare a Calenda, c’è il centrodestra”.

Alla fine della riproposizione di queste parole, Calenda ha preso la parola e ha replicato in modo piccato: “Questo è il modo in cui una classe dirigente di inetti cerca di non parlare mai delle cose. E l’unico modo su cui chiede il voto è dire ‘guardate che ci sono i fascisti, se non sei con me sei fascista, sei di destra’”. La conduttrice Tiziana Panella, allora, prende la parola e sottolinea come l’accusa sia molto grave nei confronti dell’ex Ministro per gli Affari Regionali del governo Conte e chiede al leader di Azione di confermare quanto appena detto. E lui sottolinea: “Sì, io lo considero totalmente inetto”. La conduttrice prova a ripristinare il dialogo su toni più canonici, ma alla fine Calenda ha ribadito: “Per me è un inetto, lo considero una persona non capace”.

