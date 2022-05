Ieri l’ex presidente americano George W. Bush, durante un discorso a Dallas ha confuso l’Ucraina con l’Iraq, durante un evento organizzato dal suo think tank presso la Southern Methodist University Bush, una gaffe che ha prima provocato una risata generale in platea e poi ha fatto il giro del mondo.

La gaffe di Bush: “Invasione ingiustificata e brutale dell’Iraq… voglio dire dell’Ucraina” | VIDEO

Ecco cosa ha detto Bush: “…le elezioni russe sono state truccate. Gli oppositori politici imprigionati o in altro modo vengono eliminati dalla partecipazione al processo elettorale. Il risultato è l’assenza di pesi e contrappesi in Russia”, ha spiegato continuando: “E la decisione di un uomo di lanciare un’invasione completamente ingiustificata e brutale dell’Iraq… intendo dell’Ucraina”. Poi con un’alzata di spalle ha provato a ironizzare buttandola sull’età: “Comunque. Ho 75 anni”. Ovviamente la gaffe, o come commenta qualcuno il lapsus freudiano, è stata accolta con ilarità dal pubblico in sala che ha reagito con fragorose risate.