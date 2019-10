Il bus che finisce contro un albero sulla Cassia a Roma

Un autobus di linea con a bordo molti passeggeri è finito contro un albero a Roma. È accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all’incrocio con via Oriolo. Dalle prime informazioni ci sarebbero feriti. Tante le chiamate da parte di passanti e passeggeri arrivate al Nue 112 che ha attivato 118, vigili del fuoco e polizia locale. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo Cassia. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e se ci siano altri veicoli coinvolti. La linea è la 301 e in questo video embeddato su Facebook si vedono i momenti successivi all’incidente:

Nel video si sentono alcune persone che dicono che bisogna chiamare l’ambulanza e qualcuno dice che si è fatto male. Secondo quanto si apprende, una decina di passeggeri sarebbero rimasti feriti nell’incidente. Al momento, il personale medico e infermieristico e impegnato nel triage e nella stabilizzazione dei pazienti che verranno trasportati in ospedale. In questo video di Local Team su Facebook si vedono i soccorsi:

Dei feriti, cinque sono in codice rosso e gli altri in codice giallo. I più gravi sono i passeggeri che si trovavano nella parte anteriore del bus ma – a quanto riferito dal 118 – non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto l’Ares 118 ha inviato 12 ambulanze. La polizia locale ha chiuso un tratto di via Cassia, fra via San Godenzo e via Oriolo. Qui altre foto dello schianto della linea 301:

#ATAC prime foto dello schianto di un bus poco dopo le 9 sulla Cassia, (altezza Via Oriolo).

Il bus era in servizio sulla linea 301. Si registrano diversi feriti. Ambulanze sul posto#UltimOra #Roma pic.twitter.com/t3uQynXxMC — Mercurio Viaggiatore (@MercurioPsi) October 16, 2019

Si segnalano anche forti rallentamenti e traffico in tilt su via Cassia. Sul posto, oltre al 118 e alla polizia locale, i vigili del fuoco che stanno provvedendo a far uscire dal mezzo i passeggeri e a mettere in sicurezza il bus. Nel frattempo stamattina presto, poco dopo l’inizio del servizio, ha anche chiuso la stazione della metro A Furio Camillo per problemi legati proprio agli impianti delle scale mobili. A quanto si apprende gli operai hanno subito iniziato a lavorare con l’obiettivo di riaprire il prima possibile. I treni al momento transitano senza fermarsi nella stazione Furio Camillo e Atac consiglia di utilizzare le vicine stazioni di Colli Albani e Ponte Lungo. Intanto da venerdì 18 ottobre, a Roma, sarà chiusa la stazione della metro A di Baldo degli Ubaldi “per la revisione ventennale di scale mobili e ascensori”. In sostituzione della stazione Baldo degli Ubaldi potranno essere utilizzate le vicine stazioni di Cornelia e Valle Aurelia, dove i treni della metro A continueranno a fermare regolarmente. Per tutta la durata della chiusura della stazione, la linea bus 490 (stazione Tiburtina-Cornelia) sara’ potenziata. La linea 490 è accessibile ai passeggeri a ridotta mobilità.

EDIT: Sono 29 le persone trasportate nei vari ospedali della città dalle ambulanze del 118 dopo l’incidente che ha coinvolto un autobus di linea sulla Cassia, periferia nord di Roma. Tre pazienti in codice giallo e uno in rosso sono stati trasportati al Policlinico Gemelli. Uno in codice giallo e due in rosso sono stati trasportati all’ospedale Villa San Pietro. Sono stati invece trasportati al San Filippo Neri due pazienti: uno in codice giallo ed uno in rosso. Due feriti in codice rosso e uno in giallo sono stati invece trasportati al Sant’Andrea. Uno in codice rosso e uno in codice giallo al Santo Spirito. Quattro persone in codice giallo e tre in codice verde sono state trasportate all’Isola Tiberina. All’ospedale San Giovanni sono stati trasportati uno in codice giallo e uno in codice verde. Mentre due pazienti in codice rosso, due in codice giallo e uno in codice verde sono stati accompagnati all’Umberto I.

