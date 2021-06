Dopo la gaffe della targa sbagliata di Ciampi un’altra specialità capitolina in voga negli anni dell’amministrazione Raggi: il bus in fiamme

Come prima più di prima: dopo la gaffe della targa sbagliata di Ciampi e la gaffe del marmista di Velletri per fare a scaricabarile sulle sue responsabilità l’amministrazione comunale di Roma capitanata da Virginia Raggi torna con un grande classico della Capitale di questi anni: il bus che va in fiamme

Il bus a fuoco a Roma davanti al Ministero della Marina | VIDEO

Nell’edizione 2021 di questa specialità capitolina il bus in questione è andato a fuoco in centro, davanti al ministero della Marina, su via Flaminia, a pochi passi da piazza del Popolo. Tra chi ha assistito all’incendio c’è stato dello spavento.

Mentre la #Raggi continua a presentare in pompa magna la nuova flotta di #atac ecco cosa succede realmente nel trasporto pubblico romano.

Ennesimo bus in fiamme.

È il momento di cambiare. #Roma pic.twitter.com/sdZsCBVgFe — Chiara Colosimo (@ChiaraColosimo) June 4, 2021

Come si può vedere dal video oltre alle fiamme si è levata una colonna di fumo nerissimo. Il conducente del mezzo è riuscito a far scendere in tempo i passeggeri prima che si sviluppassero le fiamme. Al momento non si registrano feriti né intossicati. Gli agenti della polizia locale del gruppo Parioli hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata e stanno provvedendo ad agevolare la viabilità nella zona anche con l’ausilio di alcune pattuglie del Gpit sopraggiunte in ausilio. Sul posto anche i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme.