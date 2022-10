Brunello Cucinelli, stilista, imprenditore e fondatore dell’azienda Brunello Cucinelli Spa, è intervenuto alla prima edizione del Pianeta Terra Festival a Lucca, curata da Editori Laterza con il contributo e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Brunello Cucinelli: «Dobbiamo lavorare massimo 7 ore, mentre l’altro tempo lo dedichiamo a noi stessi e alla nostra anima»

«Dobbiamo miscelare il lavoro allo spirito, la tecnologia all’umanesimo. Non possiamo far lavorare le persone davanti a un muro perché se guardano fuori producono meno. Se lavoriamo 12 o 13 ore, secondo me per il 30% di questo tempo non combiniamo niente. Invece, dobbiamo lavorare massimo 7 ore, mentre l’altro tempo lo dedichiamo a noi stessi e alla nostra anima», ha detto Cucinelli.