Quei civili morti in strada a Bucha con le mani legate dietro la schiena

Esecuzioni in strada di civili disarmati, cadaveri buttati nelle fosse comuni, alcuni con le braccia legate dietro la schiena. A Bucha, nella Regione di Kiev, si è consumato negli ultimi giorni un vero e proprio massacro. “Un genocidio”, l’ha definito il presidente dell’Ucraina Volodymir Zelensky. “L’eliminazione dell’intera Nazione e del popolo. Abbiamo più di cento nazionalità nel nostro Paese. Questa è la distruzione e lo sterminio di tutte queste nazionalità”, ha dichiarato Zelensky in un’intervista alla Cbs.

Alcuni cadaveri mostravano il segno di torture, mani mozzate, colpi alla nuca. Altri avevano ancora una benda intorno agli occhi. Le immagini si stanno diffondendo a macchia d’olio sul web, scatenando l’indignazione dei leader mondiali. Dai resoconti di testimoni a Bucha emergono anche accuse rivolte ai soldati russi che avrebbero usato i bambini ucraini come “scudi umani” sui loro mezzi per proteggere i loro spostamenti, come riporta il Guardian, mentre cinquantasette corpi sono stati trovati in una fossa comune.

