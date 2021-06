Brusca: “Chiedo scusa a tutti i famigliari delle vittime. Cosa nostra una fabbrica di morte”

Un video in cui Giovanni Brusca, braccio destro e killer fidatissimo di Totò Riina, chiede scusa ai parenti delle sue vittime. Si tratta di un documentario su Cosa nostra realizzato cinque anni fa dal regista-documentarista francese Mosco Levi Bocault per Zek e Arte, e che oggi è stato rilanciato dal Corriere della Sera. E’ un’ora e un quarto di documentario, e l’intervista riservata a Brusca dura qualche minuto. In quel passaggio spiega cosa faceva per Cosa Nostra, i suoi rapporti con Riina, i legami con la politica locale e la sua attività di killer. Ma prima di iniziare, come si vede in un video esclusivo della testata di via Solferino, si concede un po’ di tempo per chiedere scusa ai parenti delle (sue) vittime. E non solo.

Cosa ha detto Giovanni Brusca: le scuse alle vittime

Ecco cosa ha detto brevemente prima di iniziare l’intervista con il documentarista francese: