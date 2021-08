Lo scontro tra Briatore e l’assessore al Turismo di Forte dei Marmi

Come sempre l’estate è nel segno di Flavio Briatore. Difficilmente agli onori delle cronache per qualcosa di memorabile, ultimamente per posizioni no-vax o per scontri con le amministrazioni. Questa volta il nemico è Enrico Ghiselli, assessore di Forte dei Marmi. Negli scorsi giorni Ghiselli aveva fatto sapere che “personaggi come Briatore e Santanchè preferirei non venissero dalle nostre parti”. Una considerazione dura, a cui il proprietario del Billionaire non poteva non rispondere.

Ha preso le parti di entrambi Briatore, sia per lui che per la sua storica amica Santanchè. Prima comincia con un ironica presa in giro dell’assessore, poi comincia la sua arringa. “È inconcepibile. Io e la Santanchè da quindici anni diamo posti di lavoro. Parli coi ragazzi che lavorano da noi, sono 150. Parli con le famiglie che lavorano da noi. Io non so come un assessore possa fare delle esternazioni del genere…”. “(…) Pensate questa gente che ha incarichi politici importanti di che forza sono. Caro Ghiselli (…) Forte dei Marmi ha bisogno di turismo, l’Italia ha bisogno di turismo: è la prima azienda che abbiamo. Tu forse vivi in un altro mondo. Il turismo a Forte dei Marmi è il 50% dell’introito della gente che vive lì…”

Per calmare le acque è intervenuto il sindaco del comune toscano, tornato sulla querelle. “La nostra cittadina è da sempre una sorta di patria dell’accoglienza per turisti e imprenditori. Ce ne fosse di gente che viene ad investire e creare posti di lavoro – dice Bruno Murzi -. E sono dunque felicissimo che gente del genere investa nella zona, in un momento del genere. Forte dei Marmi è sempre stata nota per un turismo di qualità, adatto alle famiglie, ma anche per un turismo di lusso”.