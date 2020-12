Cosa ha detto Lilli Gruber per far arrabbiare la Boschi a Otto e mezzo

Maria Elena Boschi ieri era ospite di Otto e mezzo. Dopo la fine della trasmissione ha twittato: “Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori”. Cosa l’ha fatta tanto arrabbiare? A irritare la capogruppo alla Camera di Italia Viva è stato il riferimento a un servizio di Chi della Boschi con il suo fidanzato in cui la parlamentare era senza mascherina: “Le faccio vedere delle foto che lei sicuramente conosce a memoria, che hanno fatto molto discutere, che il settimanale Chi ha pubblicato, ritraggono lei con il suo fidanzato, l’attore Giulio Berruti. E’ stata molto criticata perché siccome in tutta Italia vige l’obbligo di portare la mascherina voi invece siete ritratti senza la mascherina”.

“No”, ha risposto la Boschi, “avevamo la mascherina abbassata, ce l’avevamo, avevamo abbassato la mascherina essendo noi due da soli ed essendo ormai congiunti, lo possiamo vide visto che stiamo insieme, come tante coppie eravamo all’aria aperta una passeggiata da soli, avevamo la mascherina, l’abbiamo abbassata per fare un selfie e poi l’abbiamo rimessa”. La Gruber ha chiesto se hanno preso la multa, come tante altre persone e la parlamentare di Italia Viva, dopo aver spiegato che non ha riceuto sanzioni perchè l’hanno “beccata” proprio nell’unico minuto in cui aveva la mascherina abbassata ha replicato: “Credo che con centinaia di morti mi piacerebbe parlare di come utilizziamo i soldi del recovery fund più che della mia mascherina”.