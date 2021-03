L’annuncio di Boris Johnson: “Mi vaccinerò molto presto con AstraZeneca”

E chi l’avrebbe mai detto che tra tutti i leader del nostro continente, l’unico a spendere parole a favore della campagna di vaccinazione AstraZeneca sarebbe stato il Primo ministro inglese Boris Johnson. Che di negazionismo, qualunquismo e populismo ne sa, e a bizzeffe (ricordiamo: diceva di puntare sull’immunità di gregge e che gli inglesi dovessero solo abituarsi a veder morire amici e parenti). Eppure stavolta il messaggio è preciso e buono. Perché intervenendo al Question Time alla Camera dei Comuni lo ha detto chiaro e tondo: “Mi vaccinerò molto presto con AstraZeneca”. Lo ha detto specificando di aver ricevuto la convocazione per vaccinarsi contro il Covid, rientrando nella fascia di età degli ultra cinquantenni che è stata inserita da poco nella nuova fase della campagna vaccinale inglese. “Sono pronto. Riceverò la prima dose del vaccino molto presto, e sarà certamente AstraZeneca”.

Ma ciò che dovrebbe far riflettere i colleghi leader europei è il perché lo abbia detto. Non per informare o per vantarsi, ma per lanciare un messaggio. Non si fraintenda, non salterà nessun turno, perché – lo ripetiamo – tocca alla sua categoria: donne e uomini che hanno tra i 50 e i 60 anni. Ma interviene in questo modo perché interrogato dal deputato conservatore Steve Brine, che in sostanza gli chiede: cosa intende fare per ripristinare la fiducia nel vaccino anglo-svedese dopo che i diversi Paesi europei hanno interrotto la somministrazione a causa dei timori per gli eventuali “effetti collaterali”? Ecco, e quale migliore risposta di quella che ha dato. L’ha detto come a dire: stiate tutti tranquilli, è così sicuro che io stesso me lo farò iniettare tra pochissimo.

Il vaccino AstraZeneca e i contagi in Inghilterra

La campagna vaccinale nel Paese di Boris Johnson sta andando a gonfie vele. Bastano pochi dati per capirlo, i numeri che parlano di nuovi contagi e di morti. Tanto per intenderci. Primo dato: 25 milioni di cittadini hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, di cui 11 milioni proprio quello di AstraZeneca. Secondo dato: l’8 gennaio del 2021 l’Inghilterra superava i 68mila contagi in 24 ore con una media settimanale di 59mila al giorno, e 1.401 decessi. Terzo (e ultimo) dato: oggi i contagiati sono 5.089 al giorno, con media settimanale di 5.706. La ricetta? Poche chiacchiere e tanti vaccini (e tanti AstraZeneca).