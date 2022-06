Bono, ma non troppo. Bonaccini cade nella “trappola” del sosia del cantante degli U2

Una vera e propria soddisfazione scoprire che le star internazionali amino il nostro Paese e non perdano occasione per visitare le nostre città. Ma, spesso, l’apparenza inganna. Ed è quello che è accaduto nelle ultime ore con la condivisione della foto che immortalerebbe Bono Vox a Bologna. L’immagine è stata scattata in un bar e mostra il titolare del locale – Beppe Barbera – in compagnia di un uomo che sembra essere il cantante degli U2. Ma, ovviamente, non era lui. E a cadere nel “tranello” della somiglianza sono stati anche il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco del Comune felsineo Matteo Lepore.

Bono Vox a Bologna, ma è un sosia e Bonaccini ci casca

“Benvenuto a Bologna e in Emilia-Romagna a Bono Vox, cantante e leader degli U2. Qui in un bar della città”, ha scritto con fierezza Stefano Bonaccini su Facebook. Poi, l’amara verità scritta nei commenti proprio dal Presidente della Regione Emilia-Romagna 12 ore dopo.

“Correzione! Era un sosia. Ci siamo cascati”. E a cadere in questa somiglianza è stato anche il primo cittadino di Bologna, Stefano Lepore.

Insomma, Bono Vox a Bologna non era una notizia reale. Nonostante il cantante degli U2 avesse trascorso alcune settimane di vacanza in Italia, in Puglia. Allora, chi è il signore presente in quella foto condivisa dal sindaco di Bologna e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna? Si tratta di Pavel Sfera, un attore serbo che somiglia (ovviamente anche grazie a vestiari e accessori che richiamano alla mente lo stile del cantante degli U2) proprio a Bono Vox. E lui, come si può vedere dalla sua pagina Facebook, in questi giorni si trova nel capoluogo emiliano.

Dunque, in molti ci sono cascati e la notizia della presenza di Bono Vox a Bologna ha fatto il giro della città (e della rete) in pochissimo tempo. Prima della “confessione”.