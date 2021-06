Da questa mattina la foto che Stefano Bonaccini ha pubblicato sui social per mostrare il momento in cui si è vaccinato è diventata virale. Lo scatto in cui il presidente dell’Emilia Romagna si mostra a petto nudo da molti è stato giudicato eccessivo, troppo da maschio alfa. Lui spiega perché

Il mistero svelato del perché Bonaccini si è vaccinato a petto nudo

Tutto è iniziato quando Bonaccini ha, evidentemente senza pensare alle conseguenze, postato l’attimo in cui si vaccinava con a corredo le parole: “Oggi è toccato anche a me, dal mio medico #vacciniamoci”: evidentemente un messaggio di incoraggiamento che però è passato subito in secondo piano perché tutti si sono concentrati sulla mise semi adamitica del governatore: a petto nudo. Perché? C’è chi ha scomodato immagini che risalgono al ventennio, quando Mussolini mieteva il grano senza camicia:

C’è chi scherzosamente chiede se almeno i pantaloni Bonaccini li indossasse e chi invece commenta “E che fisic……mo chi sit l’incredibile hulk?”. Insomma lo scatto muscolare è passato come una dimostrazione da maschio alfa. Ma è proprio così? In realtà sono in tanti a spiegare che “È a petto nudo perché probabilmente aveva la camicia e non è molto comodo tirarsi su la manica”, lamentandosi per le polemiche. Ed è lo stesso Bonaccini a confermare l’ipotesi rispondendo a un utente:

Ma la spiegazione non ha convinto proprio tutti. Infatti c’è chi ci vede una precisa strategia di comunicazione, non necessariamente negativa e chi, una donna, precisa spiegando che bastava poco per evitare di mostrare troppi centimentri di pelle: “Uomini che si denudano perché vanno a vaccinarsi in camicia😊 Noi donne andiamo con la ti shirt😉”. Insomma Bonaccini ha fatto il piacione o no? Intanto c’è chi apprezza e gli chiede come si allena: “Pres ci passi la sua scheda per i workout!”