Il vile bombardamento russo di un centro commerciale pieno di civili ucraini a Kremenchuk | VIDEO

“Gli occupanti hanno lanciato razzi contro un centro commerciale, dove c’erano più di mille civili. Il centro commerciale è in fiamme, i soccorritori stanno domando l’incendio, ma il numero delle vittime è impossibile da immaginare”: a fornire maggiori informazioni sull’attacco missilistico avvenuto questo pomeriggio a Kremenchuk, nella regione di Poltava, è il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che su Telegram diffonde un video delle fiamme che divampano dal centro commerciale.

Il vile bombardamento russo di un centro commerciale pieno di civili ucraini a Kremenchuk

Un edificio che – sottolinea Zelensky – non costituiva “nessun pericolo per l’esercito russo. Nessun valore strategico”. È “solo il tentativo delle persone di vivere una vita normale, che fa arrabbiare così tanto gli occupanti”, osserva Kyiv. Su Twitter il consigliere del presidente, Mykhailo Podolyak, commenta: “La Russia ha colpito deliberatamente un centro commerciale, con più di mille civili all’interno. A metà giornata. Solo perché vuole uccidere. Per riempire tutto di sangue ucraino. La Russia è uno stato terrorista. La guerra più disgustosa”.

La superficie dell’incendio centro commerciale a Kremenchuck è di 10.300 metri quadri. Lo riporta il canale informativo Ukrinform. Sul luogo, ci sono attualmente 115 Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme, e 20 unità di mezzi impegnate nei soccorsi. Il governatore della regione di Poltava, Dmytro Lunin ha definito l’attacco un “crimine contro l’umanità”. . Nelle immagini pubblicate da Anton Geraschenko, consigliere del ministero dell’Interno di Kiev, si vede un uomo che corre tra le macerie dell’edificio in fiamme per una quarantina di secondi, finché non riesce a uscirne.