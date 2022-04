La storia di Bolsonaro che ha comprato 35mila pillole di Viagra per i suoi soldati

Non solo prodotti a base di sildenafil: nel report delle spese per i militari spuntano anche 60 protesi per il pene e rimedi contro la calvizie

Dal 2020 a oggi. In meno di due anni il governo brasiliano guidato da Jair Bolsonaro ha deciso di ampliare le spese militari. Non solo per quel che riguarda gli armamenti e gli equipaggiamenti da fornire ai soldati. Perché nel conteggio totale delle spese risultano alcune voci decisamente fuori dal contesto. Si parla, infatti, di oltre 35mila pillole di Viagra. Ma il farmaco a base di sildenafil – che ha la funzione di vasodilatatore e viene utilizzato, nel suo uso più comune, contro la disfunzione erettile maschile – è solo la punta dell’iceberg.

Bolsonaro ha acquistato 35mila pillole di Viagra per l’esercito

Il rapporto sulle spese militari “strane” fatte da Bolsonaro negli ultimi anni mostra anche altri dettagli. Oltre alle pillole di Viagra, infatti, ci sono anche 60 protesi per il pene. A quanto pare, dunque, c’è molto interesse nella tutela della “zone nobili” dell’esercito brasiliano. Ma al Presidente brasiliano viene contestato anche un altro fatto: le pillole di sildenafil sarebbero state acquistate al 143% del prezzo di mercato. Insomma, una spesa superflua e ad altissimo costo. E, dopo le polemiche, i vertici delle forze militari hanno provato a spiegare che il Viagra viene utilizzato per l’ipertensione polmonare.

O governo Bolsonaro autorizou a compra de 35 mil comprimidos de Viagra pelas Forças Armadas. É um deboche com milhões de brasileiros que sofrem com a falta de medicamentos nos postos de saúde. O Ministério Público tem que investigar essa farra com dinheiro público. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) April 11, 2022

Ovviamente questa notizia non poteva che provocare polemiche. In Brasile, infatti, moltissimi cittadini non possono accedere ai farmaci e non sono tutelati dal servizio pubblico per la tutela della salute. Ma il caso del Viagra – ricordando come lo stesso Bolsonaro sia stato artefice della diffusione di bufale sul vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer (che produce proprio la famosa pillola blu) – è una nota di puro colore. Perché nell’elenco delle spese fuori contesto per l’esercito brasiliano, infatti, troviamo anche prodotti per la cura delle calvizie e prodotti alimentari di lusso.