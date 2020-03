Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, sarebbe risultato positivo al test del coronavirus. A scriverlo è il Journal o Dia, il principale quotidiano di Rio de Janeiro. Bolsonaro ha cenato con il presidente americano Donald Trump nella residenza di Mar-a-Lago sabato sera e già un suo collaboratore era risultato positivo nei giorni scorsi al virus. Il collaboratore era il suo addetto stampa, mentre il figlio di Jair, Eduardo, ha detto che il padre on aveva mostrato i sintomi della malattia. EDIT ORE 16.42: La notizia è stata smentita dallo stesso Bolsonaro su Facebook facendo un gesto che noi italiani conosciamo:

Sabato sera Bolsonaro ha cenato con Donald Trump a Mar-a-Lago in Florida. Nei giorni scorsi aveva parlato di sopravvalutazione a proposito della preoccupazione per la malattia a livello mondiale. Lo stretto collaboratore di Bolsonaro positivo al test è il capo della comunicazione Fabio Wajngarten, che appare anche in una foto vicino al presidente Usa. Bolsonaro ha indossato una mascherina di protezione durante una trasmissione in diretta sui social che ha realizzato la notte scorsa per parlare della pandemi. Nel video, Bolsonaro era accompagnato dal suo ministro della Sanità, Luiz Henrique Mandetta, e da un interprete del linguaggio dei segni, anche loro con indosso delle mascherine. “Indosso una mascherina perché una delle persone che sono venute sul mio volo è scesa a San Paolo, ha fatto il test ed è risultata positiva. Non ci sono ancora risultati sul mio test. Stanno dicendo che avrebbe dato negativo. Speriamo che sia vero”, ha detto Bolsonaro.

Il senatore repubblicano Lindsey Graham, che era nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago durante la visita del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, si è sottoposto al test del coronavirus. In attesa dei risultati Graham si è messo in auto isolamento. Né Trump né il vicepresidente Mike Pence si sono sottoposti al test. Intanto con l’aumento dei casi di coronavirus anche in Brasile, il governo si sta preparando ad aumentare rapidamente il numero dei posti letto in ospedale: lo rende noto il tg Jornal Nacional. Per far fronte ai casi più gravi, il ministero della Sanità, che aveva già annunciato la preparazione di altri mille posti letto, ha dichiarato che il rinforzo potrebbe arrivare a duemila. Attualmente il Paese sudamericano ha 28mila posti letto in terapia intensiva in ospedali pubblici e filantropici. Il governo ha anche deciso di acquistare nuovi kit per i letti in terapia intensiva, inclusi monitor e ventilatori polmonari. Inoltre, il ministro della Sanità, Luiz Henrique Mandetta, sta chiedendo agli ospedali e ai medici di controllare l’attuale occupazione dei letti e di cercare di rinviare gli interventi chirurgici non urgenti.