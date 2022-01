I 90 lavoratori licenziati su Whatsapp il 31 dicembre con gli auguri di “Buon anno”

Ha del surreale il messaggio Whatsapp che 90 lavoratori dell’Interporto di Bologna alle dipendenze della “Xbt servizi e logistica”, azienda di facciata della più conosciuta Zampieri holding, in appalto per la lavorazione della merce del colosso americano Tnt-Fedex. “Buongiorno a tutti, vi comunico che con oggi 31 dicembre 2021 termina la nostra collaborazione così come i vostri contratti. Il magazzino rimane chiuso questo a causa di tutte le vicende che conoscete bene e che hanno portato a questo risultato, errori fatti sicuramente da entrambe le parti. Nel mese di gennaio 2022 vi verrà corrisposto lo stipendio relativo al mese di dicembre e tutto il resto. Vi auguro buon anno”. Gli auguri di trascorrere un felice 2022 cozzano e non poco con la notizia contenuta nel testo. A denunciarlo è il sindacato Si Cobas, riportato dall’edizione bolognese di Repubblica: “Il 2022 non si presenta bene per gli oltre 90 operai coinvolti”.

Gli errori dell’azienda, per il sindacato, sono “lo sfruttamento, le irregolarità continue, la mancanza totale di sicurezza che in poco più di un mese aveva portato a quasi una decina di infortuni”. Ai lavoratori invece l’”errore” che viene imputato sarebbe “l’aver denunciato le irregolarità, aver reso pubblico tutto ciò che accadeva nell’ennesimo luogo dello sfruttamento”. “Bisognava stare zitti – attaccano i Si Cobas – sarebbe stato opportuno non ribellarsi”. Ma non è stato così, e anzi diverse sono state le manifestazioni e le segnalazioni all’Ausl, all’Ispettorato del lavoro e in Prefettura. Una sorte simile alla loro è toccata anche a quattro lavoratori del parcheggio Tanari, in zona stazione, anche loro licenziati con un messaggio: “Vi comunichiamo che il personale sarà messo in ferie e vi chiediamo di attendere a breve comunicazioni da parte dell’azienda. Cordialità”. A segnalare la vicenda è stato in questo caso il sindacato di base Usb, che ha manifestato proprio davanti al Tanari.