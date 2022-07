I genitori che partono per le vacanze, dimenticandosi il figlio di 7 anni in strada

Una storia raccontata al cinema negli anni ’90, diventando un film cult del periodo natalizio. Ma quella finzione è diventata realtà a Bologna. Lo scorso fine settimana, infatti, un padre e una madre sono partiti per le vacanze estive. Avevano preparato tutto il necessario e lo avevano suddiviso sui due mezzi utilizzati per giungere alla loro meta per un periodo di riposo, lontano dal traffico della città. Ma al momento della partenza si sono dimenticati un pezzo. Non una valigia, non un materassino o un ombrellone: avevano lasciato a terra, in strada, il figlio di soli 7 anni.

Bologna, i genitori che partono per le vacanze dimenticandosi il figlio

Mamma ho perso l’automobile (o il camper). Perché la coppia aveva deciso di viaggiare su due mezzi diversi. Uno alla guida del camper, l’altro a bordo dell’automobile. Poi, per un evidente difetto di comunicazione, nessuno dei due si è reso conto di non aver “imbarcato” il figlio di 7 anni. Il piccolo, infatti, è stato trovato in strada e in lacrime. Per fortuna, è riuscito a raccontare alle forze dell’ordine cosa è successo, fornendo ai carabinieri i dettagli di quella vacanza. E, una volta identificati i due genitori (una coppia di quarantenni), i militari li hanno contattati telefonicamente e li hanno fatti rientrare nella loro Bologna, dove vivono in una casa della zona San Ruffillo.

I due, dopo aver riabbracciato quel figlio di 7 anni, hanno raccontato la loro versione dei fatti ai carabinieri. Il piccolo, secondo i piani iniziali, doveva viaggiare sul camper guidato dal papà. A un certo punto, però, il bambino ha espresso il desiderio di andare al fianco della madre, sull’automobile. E lì il corto-circuito. Una volta sceso dal camper, il bimbo non ha trovato l’automobile della madre, che era partita qualche minuto prima. Risultato: lui è rimasto in strada, mentre sia il padre che la madre pensavano che lui stesse viaggiano rispettivamente con l’altro genitore. Ora il bambino è tornato a casa, ma quanto accaduto è stato segnalato alla Procura dei minori.

(Foto IPP/Ciancaglini Emmanuele)