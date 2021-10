Bologna è rossa: fatto non nuovo, Matteo Lepore è il nuovo primo cittadino del capoluogo dell’Emilia Romagna. La partita non è mai stata in discussione, forse la sfida più importante il candidato dem l’aveva vinta settimane fa con la renziana Isabella Conti. Il civico Battistini, adottato dal centrodestra considerata la sua voglia di candidarsi a prescindere dal sostegno delle tre liste, è stato fin da subito lontano di almeno 30 punti dal sindaco neo eletto.

Votare è un gesto d’amore per Bologna 🗳️ pic.twitter.com/aL03DlgQSI — Matteo Lepore (@matteolepore) October 3, 2021

Fin da subito Lepore è stato ampiamente avanti a tutti, dopo pochi minuti era stato collocato dalle proiezioni attorno al 60%.

Bologna è (ancora) rossa: Lepore sovrasta tutti, più di 30 punti di distanza da Battistini

Matteo Lepore segnerà la continuità con Virginio Merola, il sindaco uscente aveva infatti scelto il candidato del Pd come assessore alla cultura nella sua ultima giunta.

Ieri era arrivato anche l’endorsment di Piero Fassino, ex primo cittadini di Torino, che aveva tirato la volata al candidato di Bologna assieme a tutti i candidati del centrosinistra.

Attorno al nome di Lepore erano scesi in campo tantissimi profili in una regione dove il centrosinistra trova le sue solide certezze, e tra questi non poteva mancare il sostegno di Stefano Bonaccini. Eletto ad inizio 2020 e primo a segnare il rilancio del Patito Democratico nelle sfide sul territorio.