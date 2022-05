Un uomo sprovvisto di biglietto sul regionale Ferrara-Bologna ha aggredito la capotreno prendendola a pugni in faccia con violenza e rivolgendole insulti sessisti. L’episodio è accaduto ieri e l’efferatezza di quanto successo ha costretto il convoglio a fermarsi a San Giorgio di Piano, nel Bolognese, per consentire l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno fermato l’uomo un 34enne, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: oltre ad aver aggredito la funzionaria delle Ferrovie, ha avuto un atteggiamento violento anche verso i militari che hanno provato a fermarlo.

La capotreno aggredita a Bologna con pugni in faccia e insulti sessisti

La capotreno che gli aveva chiesto il biglietto, una giovane di 28 anni, ha rimediato una lesione al volto guaribile in 6 giorni. Stessa sorte per uno dei carabinieri, ferito a un ginocchio. Secondo quanto riporta Bologna Today ad accendere la discussione sarebbe stata anche la richiesta della capotreno al 34enne di indossare la mascherina, come prescrive l’ultimo decreto anti-covid per chi viaggia sui mezzi di trasporto pubblici. “Non indosso la mascherina e non prendo ordini dalle donne”, le avrebbe risposto l’uomo prima di passare alle mani.