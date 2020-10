Bollettino Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 10 ottobre

L’aggiornamento sui contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 5372 casi e 28 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

I contagi suddivisi nelle regioni: “Nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 561 nuovi contagi. Sono decedute 6 persone e i ricoverati in ospedale sono 325, di cui 29 persone in terapia intensiva, una unità meno di ieri. Questi dati testimoniano che in questo momento in Veneto non c’è un’emergenza sanitaria ospedaliera”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta i dati giornalieri della situazione dell’epidemia di coronavirus in Veneto. “Dei 5.832 attualmente positivi, soltanto il 3,8% presenta sintomi. Analizzando questi dati si capisce una cosa: a livello di contagi la situazione è simile al mese di marzo, ma sul piano delle ospedalizzazioni neanche lontanamente paragonabile. Questo si spiega con un altro dato. L’età media dei contagiati è passata da 60-65 anni a 45 anni”, spiega Zaia. “Se la situazione dovesse cristallizzarsi così, sarebbe gestibile dal punto di vista ospedaliero. Noi comunque stiamo attrezzando preventivamente le strutture per fronteggiare eventuali aumenti di ricoveri. Per fare in modo che la situazione non precipiti, ricordo che l’uso della mascherina è fondamentale. Trovo assurdo anzi che intorno a questo tema ci sia un dibattito. L’uso preventivo di questo dispositivo, inoltre, spero ci aiuti anche con influenza, che non è una banalità specialmente nel contesto attuale”, sottolinea Zaia. In Basilicata continuano a crescere i contagi: su 861 tamponi processati, ne sono stati riscontrati 42. Le persone ricoverate sono 36, una in più rispetto a ieri, negli ospedali di Potenza e di Matera, nessuna è in terapia intensiva. In Alto Adige, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 92 nuovi casi positivi su 1.880 tamponi analizzati. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 35, quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco 31. Due restano i ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Nelle Marche sono 86 i positivi rilevati: 31 nella provincia di Ancona, 16 nella provincia di Ascoli Piceno, 14 nella provincia di Fermo, 13 nella provincia di Macerata, 12 nella provincia di Pesaro-Urbino. Sono 1.100 i nuovi contagiati in Lombardia. Lo ha comunicato l’assessore regionale al Welfare, Guido Gallera, a margine di un convegno di Forza Italia a Milano. Per Gallera, “quello che sta succedendo negli ultimi giorni è una forte crescita dei positivi, legata presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, dai primi di settembre: la gente è tornata in ufficio è questo ha portato a 1100 positivi, ma il numero delle terapie intensive è uguale a quello di ieri e il numero dei ricoverati è cresciuto di una ventina di persone”. In Umbria sono 132 i nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore, su un totale di 2.173 tamponi analizzati. Si registra anche una vittima in più e aumenta il numero dei ricoverati. I ricoverati sono saliti a 64 (uno in più di ieri). Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva (otto). C