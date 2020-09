La situazione dei contagiCoronavirus oggi nel Lazio con il bollettino della Regione dopo i 211 casi – di questi 73 sono a Roma – e tre decessi di ieri: 219 casi e 3 decessi

Coronavirus Lazio oggi: il bollettino del 29 settembre

Nella Asl Roma 1 sono 42 i casi e di questi un caso di rientro dalla Russia, diciannove con link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato e un caso individuato al test sierologico. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 2- spiega D’Amato- sono 50 i casi e tra questi 20 sono i contatti di casi gia’ noti e isolati e 5 quelli individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono 23 i casi e si tratta di 7 contatti di casi gia’ noti e isolati. Undici i casi con link al cluster di Villa Maria Immacolata dove e’ in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 sono 14 i casi e si tratta di contatti di casi gia’ noti e isolati. si registra un decesso. Nella Asl Roma 5 sono 27 i casi e si tratta di ventitre contatti di casi gia’ noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 37 i casi e si tratta di 2 di rientro dalla Toscana e uno con link dalla Sardegna. Diciannove i contatti di casi gia’ noti e isolati. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e uno su segnalazione del medico di medicina generale”. “Nelle province si registrano 26 casi e un decesso- continua D’Amato- Nella Asl di Latina sono 18 i casi e si tratta di 9 contatti di casi gia’ noti e isolati. Un caso di rientro dalla Repubblica Domenicana. Si registra un decesso di un uomo di 89 anni. Nella Asl di Frosinone si registrano 3 casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Viterbo si registrano 5 casi e si tratta di 4 contatti di casi gia’ noti e isolati e un caso di rientro dalla Tunisia

Con 2,4 milioni di dosi aggiudicate di vaccino antinfluenzale il Lazio e’ la prima regione italiana per approvvigionamento, neanche una dose dovra’ essere inutilizzata ed e’ per questo che tutto il Sistema e’ stato mobilitato”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Noi – ha proseguito – siamo stati tempestivi nel fare gli ordini poiche’ gia’ il 17 aprile con ordinanza n 30 del presidente Zingaretti e’ stata impostata la campagna di vaccinazione 2020/21. Sono gia’ oltre 1 milione le dosi consegnate alle Asl che le stanno distribuendo ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai centri vaccinali delle stesse Asl”. “Non vi e’ alcun ritardo poiche’ anticipare troppo puo’ significare non avere la copertura quando il picco influenzale raggiungera’ l’apice – ha spiegato D’Amato – e questo potrebbe comportare dei richiami ovvero utilizzare piu’ dosi. Abbiamo previsto, considerata la straordinarieta’ della campagna di quest’anno che coincide con la pandemia della Sars CoV-2, di ampliare la rete di offerta anche attraverso l’utilizzo dei drive-in regionali e della rete delle farmacie come progetto sperimentale. A questo scopo potrebbero essere circa 400 le farmacie del Lazio ad aderire al progetto ‘vaccinazioni in farmacia’. Abbiamo chiesto al CTS un nullaosta alla possibilita’ che la somministrazione delle vaccinazioni avvenga ad opera e sotto la responsabilita’ di un operatore sanitario opportunamente formato. Altri Paesi consentono di somministrare la vaccinazione in farmacia tra i quali Francia, Germania e Regno Unito. In questa fase e’ necessario ampliare il piu’ possibile la rete di offerta”. “Il Lazio – ha concluso – e’ pronto a fare la sua parte e chiediamo che ci sia la massima cooperazione. La cosa migliore che puo’ fare ora il cittadino nella fascia di eta’ dai 60 anni in su e’ contattare il proprio medico di medicina generale per prenotare in sicurezza la vaccinazione oppure nella fascia 6 mesi/6 anni contattando il proprio pediatra di libera scelta”