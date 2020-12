Bollettino Coronavirus Veneto oggi 9 dicembre

Ieri il Veneto, con 3.145 nuovi malati, è stata la regione con il maggior numero di nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. I numeri dei contagi di oggi con il bollettino della regione spiegato dal presidente Luca Zaia: 2427 positivi nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva crescono di uno nelle ultime 24 ore per un totale di 346. I ricoverati sono 2815, in aumento di 36, 29 decessi in più rispetto a ieri.