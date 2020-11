Il bollettino Coronavirus Veneto di oggi 6 novembre

Sono 3.297 i nuovi positivi al coronavirus scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore (72.092 in totale dall’inizio dell’emergenza). Numeri notevoli ma a fronte dei quali, ha precisato il governatore del Veneto Luca Zaia, “a parita’ di tamponi in questo momento troviamo meta’ dei positivi rispetto al rapporto positivi/tamponi di marzo”. In isolamento si trovano oggi 17.972 persone. Rallenta la crescita dei ricoverati (oggi a 1.301, 27 in piu’ rispetto a ieri) e anche delle terapie intensive (+4 rispetto a ieri). Ventisette i decessi nelle ultime 24 ore, 2543 in totale dallo scorso 21 febbraio ad oggi.

“Siamo con un mezzo piede dentro alla “fase 4″, il che significa massima turbolenza e tensione per gli ospedali. Vediamo che i modelli ci confortano sul fatto che per meta’ di novembre dovremmo raggiungere il picco di 250/300 terapia intensive ma ora siamo nella fase piu’ critica”. Cosi’ il governatore del Veneto Luca Zaia parlando nel corso del punto stampa quotidiano alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia). “Il Covid di questa seconda fase si caratterizza di meno in questo momento con le terapie intensive e piu’ con i ricoveri, il covid di questa fase infetta molto i giovani che restano asintomatici, ma quei pochi anziani che si infettano finiscono in ospedale” ha poi concluso.