La situazione di oggi dei contagi di Coronavirus in Italia con il bollettino per l’8 marzo del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 20.765 nuovi casi e 207 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Bollettino 8 marzo: i dati di oggi sul Coronavirus in Italia

I dati dei contagi suddivisi regione per regione: “i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.000 su 13.009 test di cui 11.098 tamponi molecolari e 1.911 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,69% (13,0% sulle prime diagnosi). Il tasso della settimana appena conclusa è stato di 220,29 nuovi positivi ogni 100mila abitanti”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 349 (86 in provincia di Macerata, 209 in provincia di Ancona, 11 in provincia di Pesaro-Urbino, 21 in provincia di Fermo, 18 in provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione). In Veneto circa 700 i positivi nelle ultime 24 ore, con un 7% di positività ai tamponi. Si registrano 12 nuovi decessi. I ricoverati sono 1.400 (+27 in terapia intensiva, + 4 in area non critica)