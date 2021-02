L’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia con il bollettino del 24 febbraio del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 16.424 contagiati e i 318 decessi di ieri: 19.886 casi e 308 decessi. Sono stati effettuati 443.704 tamponi. Il tasso di positività è del 4,5%, in calo rispetto a ieri dello 0,3%. Il numero dei guariti nell ultime 24 ore è di 12.853. Salgono di 11 i pazienti in terapia intensiva e di 40 i ricoveri. Sono state somministrate a oggi 3.872.278 dosi di vaccino.

Il bollettino del 25 febbraio: i dati di oggi sul Coronavirus in Italia

La distribuzione dei contagi nelle regioni: in Toscana 1.374 positivi in più rispetto a ieri (1.338 confermati con tampone molecolare e 36 da test rapido antigenico). Oggi sono stati eseguiti 14.472 tamponi molecolari e 8.263 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6% è risultato positivo. Sono invece 12.584 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 16.130, +4,7% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.012 (7 in più rispetto a ieri, più 0,7%), 159 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri, meno 2,5%). Si registrano 14 nuovi decessi: 8 uomini e 6 donne con un’età media di 84,9 anni. In Abruzzo si registrano 653 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi e sale a 1679. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 727872 tamponi molecolari (+6127 rispetto a ieri) e 239180 test antigenici (+7439 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4.8 per cento. 609 pazienti (-8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 78 (+2 rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11948 (-79 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. In Valle d’Aosta si registrano 2 nuovi casi e zero decessi. In Puglia sono stati registrati 1.154 casi positivi: 420 in provincia di Bari, 85 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 235 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 233 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione e 1 provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 27 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. In Veneto nelle ultime 24 ore1.304 nuovi positivi e 28 decessi. I ricoveri sono 1.217 (-30), mentre salgono di 2 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, per un totale di 134. In Basilicata 128 nuovi casi e un decesso. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 90: a Potenza 28 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 23 in Pneumologia, 12 in Medicina d’urgenza e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 12 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 10 in Pneumologia e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.