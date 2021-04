L’andamento aggiornato dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 23 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 16.232 nuovi positivi e i 360 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Bollettino 23 aprile 2021: i dati sul Coronavirus oggi in Italia

La suddivisione dei nuovi contagi di oggi 23 aprile regione per regione: nelle Marche sono stati 4187 tamponi nelle ultime 24 ore: 2266 nel percorso nuove diagnosi (di cui 514 nello screening con percorso Antigenico) e 1921 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,4%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 326 (75 in provincia di Macerata, 88 in provincia di Ancona, 79 in provincia di Pesaro-Urbino, 26 in provincia di Fermo, 42 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori regione). In Toscana sono 1.003 i nuovi casi (983 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 220.973 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 191.474 (86,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.880 tamponi molecolari e 12.169 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,9% è risultato positivo. Sono invece 9.301 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.507, -2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.757 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 256 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 17 nuovi decessi. In Basilicata 192 nuovi casi su un totale di 1.627 tamponi molecolari, e due sono i decessi. In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 172 (+6): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 17 in medicina d’urgenza, 7 in terapia intensiva e 18 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 34 nel reparto di malattie infettive, 17 in pneumologia, 14 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. In lieve calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 11 (-1). In Veneto 1.035 contagi. Da ieri, registrati altri 20 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 38.282 tamponi, il tasso di positività è al 2,70%. I positivi attuali sono 23.307. In ospedale, i ricoverati totali sono 1.615 pazienti (-39). In area non critica, i pazienti sono 1.338 (-37). In terapia intensiva sono ricoverate 227 persone (-2). Su 13.345 tamponi sono emersi 1.692 contagi in Puglia. Anche oggi è elevato il numero di decessi: 64. In Friuli Venezia Giulia “su 5.198 tamponi molecolari sono stati rilevati 109 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,10%. Sono inoltre 599 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 15 casi (2,50%). I decessi registrati sono 10, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 40 mentre quelli in altri reparti rimangono 319”, ha detto il vicegovernatore della Regione. In Calabria si segnalano 610 nuovi contagi e 8 decessi. Sono 1.970 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 19.653 tamponi molecolari. Le vittime sono 49 in più rispetto a ieri.