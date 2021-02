Bollettino 21 febbraio: i dati sul Coronavirus in Italia

Il nuovo bollettino del 21 febbraio con la situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus in Italia (Ministero della Salute e dati della Protezione Civile): 13.452 contagiati e 232 morti, con circa 250mila tamponi. Sia i decessi che il numero dei nuovi positivi è in calo rispetto a ieri (14.391 casi e 251 decessi). Nelle ultime 24 ore sono però aumentate sia le terapie intensive (+31), che ricoveri (+79), e il tasso di positività cresce e raggiunge il 5,4% (+0,5%). I vaccinati totali arrivano a 3.456.292, solo 17mila circa in più rispetto a ieri, quando il numero totale dei vaccinati in Italia era di 3.439.703.

Bollettino 19 febbraio: i dati sul Coronavirus in Italia

I dati suddivisi regione per regione: in Toscana 968 i positivi in più rispetto a ieri. In Veneto 718 nuovi casi in 24 ore, con 276.714 vaccinati. Sono 18 invece i decessi. In Basilicata oggi 65 nuovi casi e 1 decesso. In Val d’Aosta (che potrebbe diventare regione bianca) oggi 5 casi e zero decessi. In Abruzzo 502 nuovi casi. In Friuli Venezia Giulia 284 nuovi casi su 3.462 tamponi effettuati, 8 decessi e meno 3 terapie intensive rispetto a ieri. Nel Lazio sono più di mille i nuovi positivi e più precisamente 1.048 su 9.887 tamponi, con 15 decessi nelle ultime 24 ore. Nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 488, 7 morti e 76.994 vaccinati datali. In Molise 67 nuovi casi nelle ultime 24 ore su 999 tamponi; 2 decessi e circa 16mila vaccinati totali. In Piemonte 802 nuovi casi e circa 300mila tamponati. In Puglia i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 758, con 6 decessi. 270 sono i casi in più rispetto ieri in Umbria,11 decessi e meno di 40mila vaccinati. In Emilia Romagna continuano a crescere i novi positivi: sono 1.852 con 12.714 tamponi, 41 decessi e 320mila vaccinati. In Campania sono 1.658 i nuovi casi su quasi 17mila tamponi; 14 decessi e poco più di 300mila vaccinati. In Calabria invece 170 casi su 2mila tamponi, con un decesso in più rispetto a ieri e 29745 vaccinati totali.