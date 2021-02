Dopo i 13.452 contagiati e 232 decessi registrati ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia con il bollettino del 22 febbraio del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 9.630 positivi e 274 decessi. I guariti sono 10.335. Sono stati effettuati 170.672 tamponi. I ricoveri salgono di 351 e i pazienti in terapia intensiva sono 24 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è ancora in aumento. Oggi è del 5,6% in rialzo nelle ultime 24 ore dello 0,3%. Infine i vaccinati in Italia a oggi sono 3.537.975.

Bollettino 22 febbraio: i dati sul Coronavirus in Italia della Protezione Civile

La situazione aggiornata dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore regione per regione: nelle Marche 117 nuovi casi (3 in provincia di Macerata, 69 in provincia di Ancona, 7 in provincia di Pesaro-Urbino, 14 in provincia di Fermo, 19 in provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori regione). Inoltre Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 87 test e sono stati riscontrati 14 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 16%. In Molise oggi 83 nuovi casi e 3 decessi. In Veneto i nuovi contagi rispetto a ieri sono 509, i decessi 9. Stabile la situazione clinica, con 1.209 ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali (stesso dato di ieri), mentre nelle terapie intensive si trovano 136 pazienti (+1 rispetto a ieri). In Alto Adige nelle ultime 24 ore si registano 313 nuovi casi e 6 decessi. Per quanto riguarda invece i pazienti ricoverati 246 sono quelli nei normali reparti ospedalieri, 163 in cliniche private e 45 in terapia intensiva, ai quali si aggiungono 3 pazienti ricoverati in Austria. In Basilicata 107 nuovi positivi e 4 decessi. Le positività riguardano: 1 persona residente e in isolamento in Campania, 1 persona residente in Molise e in isolamento a Lavello, 1 residente ad Atella, 1 ad Avigliano, 1 a Cancellara, 1 a Castelluccio Inferiore, 3 a Gallicchio, 1 a Irsina, 6 a Lauria, 1 a Grassano, 2 a Guardia Perticara, 1 a Maratea, 10 a Matera, 2 a Melfi, 1 a Montalbano Jonico, 13 a Montescaglioso, 5 a Pisticci, 12 a Policoro, 26 a Potenza, 1 a Rionero in Vulture, 1 a Sant’Arcangelo, 1 a San Giorgio Lucano, 1 a San Mauro Forte, 8 a Senise, 1 a Tito, 1 a Tolve, 4 Venosa. In Puglia sono stati registrati 343 casi positivi: 174 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 67 in provincia di Foggia, 47 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. 6 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 17 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. In Abruzzo si registrano 351 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.4 per cento. 593 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 76 (invariato rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12304 (+42 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. In Friuli Venezia Giulia su 1735 tamponi molecolari sono stati rilevati 114 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,57%. Sono inoltre 1122 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 31 casi (2,76%). I decessi registrati sono 11; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 56 mentre rimangono stabili quelli in altri reparti (350). In Valle d’Aosta 14 casi e zero decessi. In Toscana 911 positivi in più rispetto a ieri (881 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). I ricoverati sono 952 (61 in più rispetto a ieri), di cui 155 in terapia intensiva (8 in più). Oggi si registrano 16 nuovi decessi: 8 uomini e 8 donne con un’età media di 84,5 anni.