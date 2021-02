Dopo i 13.762 casi e 347 decessi di ieri Il bollettino del 19 febbraio con la situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus in Italia del oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 15.479 contagiati e 348 morti. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 297.128. Il tasso di positività sale ancora: oggi è del 5,2%, più 0,4% rispetto a ieri. Crescono anche di 14 i pazienti in terapia intensiva, mentre scendono di 132 i ricoveri. I vaccinati in Italia a oggi sono 3.331.530

Bollettino 19 febbraio: i dati sul Coronavirus in Italia

I dati suddivisi regione per regione: in Toscana 924 i positivi in più rispetto a ieri (893 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 146.900 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 924 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (il 21% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 129.174 (87,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.537 tamponi molecolari e 8.688 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,2% è risultato positivo. Sono invece 11.079 le persone testate oggi per la prima volta (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 13.210, +3,2% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 872 (11 in più rispetto a ieri, più 1,3%), 149 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri, più 3,5%). Oggi si registrano 19 nuovi decessi: 11 uomini e 8 donne con un’età media di 84,5 anni. In Veneto 657 nuovi casi in 24 ore, che portano il totale a 324.545. Sono 32 invece i decessi, con il totale a 9.683. I ricoverati nei reparti COVID sono 1.241 (-49 da ieri) e 133 ricoverati in terapia intensiva (-2). In Alto Adige oggi 524 nuovi casi e 9 decessi. In Val d’Aosta oggi 8 casi e zero decessi. In Abruzzo 494 nuovi casi (di età compresa tra 3 mesi e 100 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1608 (di età compresa tra 74 e 86 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 5 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. 546 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 73 (+3 rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri)in terapia intensiva, mentre gli altri 11758 (+72 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. In Friuli Venezia Giulia su 5.957 tamponi molecolari sono stati rilevati 228 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,83%. Sono inoltre 2.436 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 82 casi (3,37%). I decessi registrati sono 11, a cui si aggiungono due decessi afferenti al mese di gennaio e due avvenuti tra il 9 e 10 febbraio; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 56 così come si riducono quelli in altri reparti (349). I decessi complessivamente ammontano a 2.748, con la seguente suddivisione territoriale: 620 a Trieste, 1.368 a Udine, 583 a Pordenone e 177 a Gorizia. I totalmente guariti sono 59.381 e i clinicamente guariti 1.863, mentre calano le persone in isolamento, che oggi risultano essere 8.956. Nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 488 (70 in provincia di Macerata, 234 in provincia di Ancona, 103 in provincia di Pesaro-Urbino, 28 in provincia di Fermo, 27 in provincia di Ascoli Piceno e 26 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (52 casi rilevati), contatti in setting domestico (92 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (204 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (21 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (14 casi rilevati), screening percorso sanitario (4 casi rilevati).