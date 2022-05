“È una molestia”, Blanco toccato sul palco durante un concerto a Milano | VIDEO

In chiusura dell’evento di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano, Blanco canta sul palco e una ragazza lo tocca nelle parti intime. Sui social i fan denunciano: “E’ una molestia”

Sul palco di Piazza Duomo a Milano lo scorso sabato Blanco è stato palpeggiato nelle parti intime da una fan, come dimostrato da un video circolato molto in queste ore su Tik Tok. Il cantante si stava esibendo durante la chiusura dell’evento di Radio Italia Live e nel pieno della sua canzone “Notti in bianco” si è avvicinato al pubblico, venendo toccato da diverse persone, tra le quali una ragazza che gli appoggia per diversi secondi la mano sui genitali.

comunque a me la gente fa un po’ schifo e non ditemi che è casuale, ci ha piazzato la mano lì per un bel po’… ma non vi vergognate nemmeno un po’? basita pic.twitter.com/P2TStV2vNN — 𝒄𝒂𝒎𝒓𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 ❀ (@camreline) May 23, 2022

E sui social si apre il dibattito tra chi minimizza l’accaduto e chi – in maggioranza – reputa quanto successo una molestia in tutto e per tutto. A incidere sicuramente l’età del pubblico al quale Blanco fa riferimento, più giovane e per questo più sensibile a tematiche di questo genere. “Quella nei confronti di Blanco è una molestia, punto. È una molestia voluta, e non credo minimamente che sia stata “casuale” come ho sentito in giro. Ma come vi permettete? Ma io davvero, sono senza parole”, scrive un utente. E ancora: “Io non posso credere che si ragioni così. Cioè solo perché crea contatto con il suo pubblico deve essere molestato? Perché questo è. Magari era mortificato ma non ha voluto rovinare una serata importante. O forse non se ne è accorto, dubito, ma resta comunque una molestia”.