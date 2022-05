Il collaboratore scolastico che aggredisce una collega e poi si suicida lanciandosi dal terrazzo

Ha aggredito una collega colpendola con un oggetto contundente alla testa e al braccio, poi è corso sul terrazzo e si è lanciato nel vuoto, morendo sul colpo: un collaboratore scolastico 60enne dell’Istituto comprensivo Cianciotta di Bitetto (Bari) si è tolto la vita dopo aver lasciato agonizzante e insanguinata una sua collega 57enne nei corridoi del complesso. L’aggressione, e poi il suicidio dell’uomo, sono avvenuti questa mattina pochi minuti prima che i cancelli fossero aperti per l’ingresso degli studenti: secondo quanto riferito, ci sarebbe stato un litigio tra i due collaboratori intorno alle 7.30, culminato poi con l’episodio di violenza. Mentre i presenti si apprestavano a soccorrere la malcapitata, l’uomo è corso ai piani superiori, per poi lanciarsi nel cortile interno della scuola. Non sono chiari i motivi che hanno innescato la lite, né è stato ancora ritrovato l’oggetto utilizzato dall’uomo per colpire la collega.

All’arrivo del 118 i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la sua morte, dopo un volo di circa dieci metri. Per quanto riguarda la 57enne, è stata trasporta immediatamente in ospedale: per i traumi riportati è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Di Venere di Bari, non sarebbe in pericolo di vita. “Siamo tutti molto scossi, per fortuna la collaboratrice scolastica aggredita non rischia la vita e, soprattutto, i bambini non hanno visto niente, perché nella scuola non c’era ancora nessuno” ha dichiarato la sindaca di Bitetto Fiorenza Pascazio, che ha parlato di “un probabile impeto di follia”. L’uomo era infatti conosciuto “per il suo carattere burrascoso e irascibile”, anche se non aveva mai fatto male a nessuno in passato: “Se la prendeva per tante piccole cose – ha concluso la sindaca – ma non ha mai fatto niente che potesse far pensare a una cosa del genere”.

