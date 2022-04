Il bimbo di 2 anni morto a Saluzzo dopo essere caduto da un trattore

In un’azienda agricola di Saluzzo (Cuneo) un bimbo di 2 anni ha perso la vita dopo un volo di tre metri in un terrazzamento fatto a bordo di un trattore

In un’azienda agricola di Saluzzo (Cuneo) un bambino di due anni è morto in un incidente con un trattore agricolo. Si trovava a bordo del mezzo quando è caduto in un terrazzamento, in un volo di oltre tre metri. Il tutto sotto gli occhi dei suoi genitori, che hanno cercato invano di soccorrerlo. Trasportato immediatamente in ospedale dai famigliari, che non hanno chiamato il 112 ma lo hanno caricato in auto per portarlo al Pronto soccorso cittadino, è morto poco dopo per le ferite riportate. Non è stato colpito dal mezzo durante la caduta, ma l’altezza ha reso l’impatto al suolo fatale.

L’esatta dinamica su quanto accaduto sarà oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri, che hanno fatto partire i rilievi nell’azienda: si cerca innanzitutto di capire come sia possibile che un bimbo di 2 anni riesca a mettere in moto un trattore e lo guidi verso un terrazzamento. La procura di Cuneo ha aperto un fascicolo: i genitori del bambino e chi era presente dovrà essere ascoltato nelle prossime ore. La vicenda ricorda per alcuni aspetti quanto accaduto – pur con una dinamica diversa – a Nole (Torino), dove un ragazzo di 16 anni di nome Luca Berolo ha perso la vita mentre guidava un muletto: il mezzo di proprietà della famiglia si è ribaltato, schiacciandolo.