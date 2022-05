È scivolata dalle braccia del papà, precipitando dal balcone di un hotel a Sharm El Sheikh, in Egitto. Sarebbe morta così la piccola Giulia, 13 mesi, originaria di Pianella (vicino Pescara), che si trovava in vacanza con i genitori nella nota località turistica. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire e secondo quanto riporta Il Messaggero, le autorità italiane sono in contatto con quelle egiziane per capire l’accaduto.

La bimba italiana di 13 mesi precipitata da un balcone in vacanza a Sharm El Sheikh

L’incidente sarebbe accaduto due giorni fa e alcuni familiari della coppia sono partiti per l’Egitto e occuparsi di tutte le pratiche necessarie. “Abbiamo sperato fino alla fine che il fatto potesse essere smentito o ridimensionato – ha dichiarato il sindaco Sandro Marinelli a IlPescara -, ma purtroppo non è stato così. La comunità pianellese è sconvolta dalla notizia della tragedia avvenuta in Egitto. La morte di una bambina così piccola è impossibile da comprendere e accettare. Esprimo la solidarietà di tutta la cittadinanza pianellese ad una famiglia stimata e benvoluta da tutti ed attorno alla quale si stringerà l’intera comunità, non appena faranno rientro in Italia”, ha commentato il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli.

Come riporta IlPescara, inoltre, i familiari della piccola hanno incaricato il sindaco di fare da tramite con i mezzi di informazione chiedendo di non essere contattati in un momento di così grande dolore. “Come facilmente immaginabile, la famiglia è distrutta dal dolore e non è in condizione di rilasciare dichiarazioni o fare commenti su una vicenda che, per molti aspetti, sarà chiarita nei dettagli solo nelle prossime settimane, per cui chiediamo agli organi di informazione di comprendere la situazione e di astenersi dalla ricerca di contatti diretti con i familiari”. Ha dichiarato ancora è il sindaco di Pianella Sandro Marinelli.