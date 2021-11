I bidelli scioperano per la bufala della “dieta dei gruppi sanguigni” e la scuola è costretta a restare chiusa

A Gaggio di Piano, frazione di Castelfranco, nel Modenese, la preside di una scuola elementare è stata costretta a tenere l’istituto chiuso per mancanza di personale: i bidelli avevano aderito a uno sciopero per la diffusione della teoria della “dieta dei gruppi sanguigni”, una bufala smentita da diversi studi scientifici

La “dieta dei gruppi sanguigni” è una bufala inventata alla fine degli anni ’90 dal naturopata Peter D’Adamo che spiega come a ogni gruppo sanguigno corrispondano diverse glicoproteine nelle cellule che rendono più digeribili alcuni cibi, portando a “ridurre il rischio cardiometabolico” e a “stare sani più a lungo”. È stata smentita da una ricerca condotta all’Università di Toronto, in Canada, e in Italia l’Airc ha affermato che “né studi specifici né revisioni sistematiche della letteratura hanno finora dimostrato benefici della dieta dei gruppi sanguigni sulla salute”. Una fake news, la solita, che però è riuscita a far tenere chiusa una scuola elementare a Gaggio di Piano, frazione di Castelfranco Emilia in provincia di Modena, lasciando a casa 160 bambini.

Quattro collaboratori scolastici, infatti, hanno aderito alla mobilitazione indetta dal “Sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia” per “introdurre disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, e per questo la dirigente scolastica Vilma Baraccani non ha potuto fare altro che tenere chiusa la scuola, vista la mancanza di personale. “Il rischio – ha detto la dirigente – era quello di trovarmi 160 bambini dai 6 ai 10 anni alle 7.30 del mattino fuori dalla scuola, senza alcuna assistenza dei collaboratori scolastici assegnati che non avrei potuto rimpiazzare”.

Il sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano ha parlato di “motivazioni da avanspettacolo”. Allo sciopero non hanno aderito gli insegnanti, ma questo non è stato sufficiente a garantire il regolare svolgimento delle lezioni, fermato da una bufala priva di fondamento che però ha diversi sostenitori in giro per il mondo. La popolarità della “dieta dei gruppi sanguigni” è dovuta al libro “Eat right for your type”, che ha venduto oltre sette milioni di copie e “sedotto” anche alcuni personaggi famosi, come la cantante Cheryl Cole e il cantante e attore Cliff Richard.