Chi si sarebbe mai aspettato di vedere Bianca Berlinguer a Dritto e Rovescio su Rete4? Eppure la conduttrice di Cartabianca è apparsa in un video messaggio indirizzato a Mauro Corona

Bianca Berlinguer “tradisce” la Rai per mandare un messaggio a Mauro Corona | VIDEO

Ecco il video messaggio di Bianca Berlinguer a Dritto e Rovescio registrato negli studi di Cartabianca: la conduttrice di Cartabianca scherza con lo scrittore dicendo che l’ha tradita, ma chiarisce anche che non è dipeso dalla loro volontà. E poi con caparbietà ammonisce: “Prima o poi torneremo insieme”

“Ciao Mauro, mi hai tradito alla fine sei andato ospite fisso nella trasmissione di Rete 4 di Paolo Del Debbio. Però ti perdono, intanto perché il tradimento è stato una causa di forza maggiore, non dovuto alla tua volontà né alla mia, e poi perché comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è stato sempre gentile e disponibile. Ma tanto, come mi dici tu spesso al telefono, prima o poi io e te torneremo insieme”.

Mauro Corona era ospite fisso di Cartabianca. Ma è stato allontanato dopo una fatale discussione tra Bianca Berlinguer e lo scrittore che era stato redarguito per aver fatto pubbicità ad un albergo nominandolo in trasmissione. Corona aveva perso subito le staffe: “Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”.

C’è grande intesa tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. #cartabianca (22 settembre 2020) pic.twitter.com/Tyafmx2ohp — LALLERO (@see_lallero) September 22, 2020



E da lì è sfociata una lite verbale: “Non si permetta di dirmi gallina”. Bianca Berlinguer ha poi replicato ancora: “Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Ci sono regole che anche lei deve rispettare, non si può fare pubblicità”. E Corona ha concluso l’intervento salutando in maniera un po’ brusca: “Non dico più niente, tutto qui, arrivederci. Mi stia bene!”

In seguito la giornalista aveva difeso Corona dall’allontanamento: il giorno dopo l’episodio della “gallina” la direzione di rete si era scusata con il pubblico. per poi decidere di allontanare Corona dal programma. Sul Fatto Quotidiano Berlinguer aveva contestato la scelta del direttore di Rai 3 Franco Di Mare: «È diventata una questione tra maschi». E poi sul Corriere, aveva aggiunto: “In nome dell’offesa al genere femminile, Di Mare si è dimenticato di prendere in considerazione proprio l’opinione della persona che si sarebbe dovuta sentire offesa, che sono io”