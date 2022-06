Le facce di Bianca Berlinguer che battibecca con Mauro Corona perché parla al momento sbagliato | VIDEO

Bianca Berlinguer e Mauro Corona ieri sera hanno dato vita a una scena surreale a Cartabianca. L’incontinenza verbale dello scrittore durante la conferenza stampa con cui ieri sera Luigi Di Maio ha annunciato il suo addio al Movimento 5 Stelle è diventata una scena cult, di quelle che ripassano il loop a Blob. Infatti la giornalista ha provato più volte a fermarlo chiedendogli di commentare dopo per dare a lei e al pubblico di ascoltare le parole del ministro degli Esteri.

Bianca Berlinguer e Mauro Corona: la scena mentre parla Di Maio | VIDEO

Il commento in diretta di Berlinguer e Corona, durante la conferenza stampa di addio di Di Maio, è la cosa più tragicomica della tv estiva. Ed oggi è 21 giugno. #Cartabianca pic.twitter.com/VivvUk7fng — Ivan Buratti (@ivanburatti) June 21, 2022

Nonostante la conduttrice di Cartabianca più di una volta abbia provato a spiegare “Ce lo dice dopo, lo commenta dopo”, Mauro Corona ha imperversato con smorfie e borbottii arrivando perfino a chiedere “Ma gli tolga l’audio!”. Insomma lo scrittore non era proprio convinto di quanto stava dicendo il ministro, ma forse avrebbe potuto aspettare a manifestare la sua opinione, anzi la sua delusione, alla fine del suo discorso. “Non posso fare come mi pare a me, devo informare i telespettatori” ha insistito Bianca Berlinguer all’ennesima richiesta di Corona: “Ma lo lasci perdere!”. Insomma sembrava più di ascoltare la conferenza stampa al bar con gli amici che da un canale televisivo del servizio pubblico. Ma cosa voleva dire alla fine Corona? Oltre a chiedersi quanto saranno contenti gli italiani che hanno votato Di Maio, lui stesso ha spiegato che si fidava dell’ex capo politico del M5S, ha spiegato: “La scissione nei Cinque stelle? Non l’avrei mai immaginata. È l’ennesimo esempio di un’Italia ingovernabile, perché i partiti e i politici non riescono a stare uniti. E intanto stiamo subendo le piaghe d’Egitto, dalla pandemia alla guerra alla siccità”.