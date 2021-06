Ieri Pierluigi Bersani con la sua consueta schiettezza ad Accordi e disaccordi non le ha mandate a dire al commissario Figliuolo paragonandolo a un furiere

Bersani sfotte Figliuolo (e Travaglio ride) | VIDEO

“Bersani”:

Per queste dichiarazioni sul generale Figliuolo a #AccordiEDisaccordipic.twitter.com/3Sd6jLgkBJ — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 11, 2021

“Io me lo aspetto da un furiere un ragionamento così” ha detto l’ex segretario del Partito Democratico. Perché? Bersani inizia il suo discorso così: “Adesso dice che questo è risparmioso”. E poi ricordando i tempi della prima ondata aggiunge: “Noi non avevamo né mascherine, né respiratori. Non avevamo niente. Arcuri si fissò di dire ‘le mascherine non posson costare più di 50 centesimi’ e le vendevano a quattro euro. Allora era un cretino Arcuri, risparmiava troppo. Io non l’ho sentito Figliuolo, ma se veramente lui considera un risparmio una gara non fatta che non era partita, senza appunto sapere quanto sarebbe costata una “primula” io me lo aspetto da un furiere un ragionamento così”. Insomma Bersani ha sfottuto Figliuolo, togliendogli metaforicamente i gradi di generale, per una sua dichiarazione di qualche giorno fa: “L’annullamento della procedura di gara e quindi dell’intera progettualità relativa alla fornitura dei padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini”, ha detto il commissario, comporta “un risparmio presunto di 189 milioni di euro”. Per Bersani i risparmi presunti non sono tali, o meglio non è necessario vantarsene. Travaglio non ha trattenuto una fragorosa risata per l’ironia tutta emiliana di Bersani.